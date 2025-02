LOGEMENT. La résidence Faati'a Mai de Ahonu à Mahina, bloquée temporairement par des riverains

Ils avaient prévenu, des manifestants ont bloqué une partie de la route de la vallée de Ahonu qui mène à la résidence Faati'a Mai de l'OPH. Les clés des logements devaient être remises, ce mercredi 26 février dans la matinée, aux nouveaux locataires. Ce moment a finalement été reporté, à l'après-midi à cause de ce barrage. Les manifestants demandaient une meilleure répartition des logements et une baisse des loyers. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même s'il y a eu quelques tensions.

Nicolas Suire / Rédaction Polynésie La 1ère •

Le blocage a été levé à 10 heures, grâce à l’intervention de la gendarmerie. Mais le mal est fait, la remise des clefs des 36 logements n’a pas eu lieu ce mercredi matin.

Les manifestants sont des habitants de la vallée de Ahonu. Ils disent se mobiliser en faveur d’une attribution prioritaire aux habitants de Mahina, mais pas seulement.

Hinano Tunoa, la présidente de l'association "Te Puna Ora Haapape" précise leurs revendications : "On veut voir la transparence, dans tout ce qui a été attribué comme dossier. Et aussi la baisse des loyers, qui est énorme, de 170.000 FCFP à 80.000 FCPF. Ce ne sont plus des logements sociaux ça."

Les locataires des logements, pour beaucoup d’entre eux, habitent Mahina. Michel Tetauru veut entrer aujourd’hui comme prévu. Il est prêt à accepter 120.000F par mois pour un F6 qui hébergera onze personnes. "C'est très important pour moi et ma famille de sortir d'un chapiteau pour venir ici se loger et se couvrir. Ceux qui manifestent aujourd'hui, ils ont un logement, ils ont un toit. Ils n'ont pas de gravier par terre, moi si." assène Michel.

Une habitante de Papeete veut également un F6 dans cette résidence, quitte à s’éloigner de la ville pour raison de santé. "J'ai un enfant qui est asthmatique. Pendant quatre ans, il ne faisait plus aucune crise. Et depuis qu'on s'est retrouvés dans cet appartement trop enfermé, on n'arrive pas à aérer l'appartement. Il a recommencé à faire des crises d'asthme, au point de se retrouver aux urgences." explique-t-elle.

Finalement, la remise des clefs a eu lieu à 15H30, après une rencontre entre les manifestants et le président du Pays. Une mauvaise communication serait à la base du conflit, assure Moetai Brotherson : "On leur a donné les informations exactes, à la fois sur le processus de sélection des locataires. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile à comprendre. Et forcément, quand il y a 300 demandeurs et qu'il y a 36 logements à attribuer, ça fait beaucoup de déçus."

31 habitants de Mahina et 5 de la zone urbaine sont donc les locataires de cette résidence. Les loyers, avec l’aide de l’AFL, varient entre 40.000 et 66.000F selon le président Brotherson.

Le conflit est terminé. 36 familles peuvent profiter en toute quiétude de logements encore trop peu nombreux par rapport aux milliers de demandes en attente.