Manifestation des surveillants de prison à Nuutania

Après le Haut-commissariat, ils ont décidé d'investir leur lieu de travail. Des surveillants de prison ont manifesté devant Nuutania ce vendredi 28 mars. Membres du syndicat FO pénitentiaire, ils réclament notamment l’affectation au fenua des agents polynésiens en poste dans l’Hexagone. Malgré une rencontre, ce lundi 24 mars, avec le directeur de l'établissement, les syndicalistes estiment ne pas avoir été entendus sur le point le plus important, à savoir la surcharge de travail engendrée par le manque de couverture de postes.

Titaua Doom / Rédaction Polynésie La 1ère •

Les surveillants pénitentiaires de la prison Nuutania manifestent pour la deuxième fois en six jours. La manifestation a démarré à la mi-journée, ce vendredi 28 mars au centre pénitentiaire de Fa'a'ā, elle est conduite par le syndicat FO.

Le samedi 22 mars dernier, les membres du syndicat étaient plantés devant la résidence du haut-commissaire de la République, pour demander le retour de leurs collègues en activité dans l'Hexagone. Selon le syndicat FO pénitentiaire, il leur faudrait vingt collègues supplémentaires pour assurer la couverture totale de Nuutania.

Matehei Shigédomi-Maury, membre du syndicat FO pénitentiaire, explique qu'à l'issue de la réunion du lundi 24 mars avec le directeur de la prison, Damien Pellen, ils sont sortis avec un "goût assez amer, parce que nous n'avons pas réussi à obtenir gain de cause sur tous nos points de revendication. [...] Heureusement que le haut-commissaire l'a rappelé à ses obligations."

Surcharge de travail car 85% des postes sont couverts

" Le point le plus important, c'est la surcharge de travail qui est engendrée par le manque de couverture de poste, poursuit le représentant syndical. Nous avons un taux de couverture de poste de 85%. Ce qui entraîne forcément une surcharge de travail pour les personnes présentes. "

C'est pourquoi les syndicalistes réclament le retour de vingt agents polynésiens en exercice dans l'Hexagone. Mais cette décision relève de l'autorité nationale, "ce n'est pas dans les mains de la direction, précise Matehei Shigédomi-Maury. Nous avons mis en place des groupes de travail avec la direction depuis plus de deux ans, pour essayer d'identifier les postes à couvrir et les besoins en main-d’œuvre. Nous avons finalisé un groupe de travail qui devait être transmis à la mission outre-mer, qui gère l'effectif de Nuutania et de tous les établissements outre-mer. Cette mission doit le transmettre à l'administration centrale, à la DAP, la direction de l'administration pénitentiaire, pour ouvrir les postes."

Le membre du syndicat regrette une transmission tardive de ce groupe de travail. "Le chef d'établissement l'a fait uniquement à partir de mardi 25 mars. Ce qui va faire qu'on va rester dans cette situation, tant que les postes ne seront pas ouverts."

Les syndicalistes se réservent donc le droit de manifester à nouveau s'ils ne sont pas entendus par l'administration centrale. " Beaucoup de points ont été apurés et nous essayons justement d'arriver au bout de la négociation, pour que ce genre de situation n'ait pas à se renouveler " conclut le membre du syndicat FO.

Pour rappel, à l’heure actuelle, plus de 500 agents pénitentiaires sont "bloqués" en France, sans certitude de revenir un jour au fenua. Certains doivent aussi assurer des affectations obligatoires dans l'Hexagone.