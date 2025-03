Manihi : des militaires en renfort pour construire la clôture d'une nouvelle résidence

L'atoll de Manihi aux Tuamotu bénéficie d'un lotissement OPH récent, baptisé Poroa-Putotoro. Une dizaine de militaires exerçant en métropole ont été appelés en renfort pour donner la main. Ils sont chargés de construire les clôtures de la résidence.

Heimana Mataoa / Mereini Gamblin •

Armés de pelles, de brouettes et de bétonnières, le groupe de militaires s'affaire autour des nouveaux fare OPH qui trônent sur le sable blanc de Manihi. Appelés en renfort par le Régiment d'infanterie de marine du Pacifique polynésien (Rimap-p) à la demande de la commune, ils sont sur l'atoll depuis le 6 mars et repartent le 14 mars. D'ici là, ils devraient avoir rempli leur mission : celle de construire les clôtures du lotissement Putotoro.

"On a été envoyé quelques mois pour diverses missions et là on a été détaché pour deux semaines sur Manihi. On répond à la demande de la commune. On est là pour aider la population et ça nous permet aussi d'améliorer les liens Armée-Nation. La demande qui a été faite au niveau de la commune c'est d'aider l'association Putotoro pour construire la clôture" précise le Maréchal des Logis Kaiha, basé au 12ème régiment de cuirassiers à Orléans.

Un groupe de militaires est à Manihi pour 10 jours, pour aider à la construction d'une clôture. • ©Heimana Mataoa

Une aide précieuse pour les habitants de la résidence. "Je tiens à les remercier. Cette clôture est une bonne chose pour nous. Grace à ces militaires c'est rapide" lance Jeanne Turatahi.

Le lotissement OPH Poroa-Putotoro, jusqu'ici dépourvu de clôture, a été inauguré le 17 décembre 2022 et se compose de deux habitations de type F5, une de type F4, et douze F3.