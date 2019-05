Le reportage de Samuel Monod Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le reportage en français

La troisième édition du marché polynésien de Paris a débuté hier, mercredi 22 mai. Des dizaines de stands exposent nos produits locaux : jus de fruits, perles de Tahiti, pareo, au sein de la Délégation de la Polynésie Française. Et l’événement rencontre beaucoup de succès.Jusqu'à dimanche Paris sera transportée au son des ukulélé et des tambours polynésiens. Au programme, artisanat, gastronomie et danse.Le reportage de Marie Radovic, Philippe Herrnando :Le marché polynésien de Paris se termine dimanche boulevard St Germain…