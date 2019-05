Un "marine" tahitien tué au combat

La Force Reconnaissance (branche de l'US Marine Corps) rend hommage cette semaine au Sergent Tamatea Teai, Tahitien de 45 ans tué au front, le week-end du 25 mai, en Afghanistan, lors d'une mission des US Marines. Son corps a été rapatrié aux Etats-Unis.La Force Reconnaissance est spécialisée dans la reconnaissance militaire au profit des forces amphibies des Marines. La fondation lance également un appel aux dons.Tamatea Teai avait 45 ans. Il était marié et père de 3 enfants. Il était l'un des fils de Francis Teai, musicien bien connu en Polynésie et ancien responsable sonorisation et éclairage du Pays.