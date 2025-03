Mayotte s'initie à la danse tahitienne

Dans un contexte de lente reconstruction, 2 mois après le cyclone qui a frappé Mayotte, une association de l'île organise une initiation à la danse tahitienne. L'occasion pour les participantes de s'ouvrir à une autre culture et de découvrir son corps à travers des rythmes différents.

Lucile Guichet avec Mayotte la 1ère •

A Mayotte, 101e département français situé dans l'océan Indien, l'association Zikdanses a organisé deux après-midi d'initiation à la danse tahitienne, dans une école maternelle de l'île de Petite Terre.

Avec un pareo fleuri et une fleur dans les cheveux, les danseuses de l'association ont appris à balancer leurs bassins. Elles se sont exercées à combiner grâce et rigueur, en commençant par l'apprentissage des techniques fondamentales. "C'est vraiment synchro, il faut bien bouger ses hanches et se connaître," reconnaît Raissa, une jeune Mahoraise qui vient de commencer.

Des générations différentes se sont ainsi rencontrées pour apprendre et partager, autour de l'envie commune de se dépenser tout en découvrant une nouvelle culture. "C'est une découverte, confirme Josiane, danseuse débutante. J'avais déjà vu des sepctacles, mais je n'avais jamais été initiée."

"Je trouve ça vraiment intéressant, confie la jeune Nafhate. C'est une nouvelle culture, une nouvelle danse et une nouvelle manière de se déhancher."

Pour Vanessa, originaire de Tahiti, c'est un petit bout de la maison à des milliers de kilomètres : "Ces personnes veulent apprendre, donc on doit partager et passer un bon moment tous ensemble."

L'association Zikdanses, créée en 2006 à Mayotte, souhaite mettre en avant l'importance du partage culturel, de la convivialité et du dépassement de soi, à travers les musiques et les danses du monde.