Le ministre chargé des collectivités territoriales est arrivé à Tahiti

Le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, est arrivé vendredi 26 juillet, à 21h30, à Tahiti. Accueilli par le Président du Pays, Edouard Fritch, quelques membres du gouvernement, des élus de la société civile et des membres de l’Assemblée de la Polynésie, ainsi que des représentants de l'Etat.



En visite pour cinq jours, Sébastien Lecornu se rendra à Rikitea (Gambier) pour assister au Congrès des communes le 30 juillet prochain. Il y présentera le projet de loi sur la réforme de l’élu local : "Nous voulons remettre le maire au coeur de la République et la commune au coeur de ce qu'est la démocratie locale, a expliqué Sébastien Lecornu à sa descente d'avion. [...] C'est donc l'occasion de débattre avec les maires de l'adaptation de ce projet de loi, qui s'appelle "Engagement et proximité". Comment ce projet de loi va trouver sa traduction concrète dans les Outre-mer ? Et bien sûr, le Parlement va habiliter par ordonnance le gouvernement à ajuster ces différents dispositifs à l'Outre-mer."

Environnement Pendant cette visite officielle, il sera également question d’environnement et de développement durable. Si la France n’est pas réellement un exemple en la matière, Sébastien Lecornu assure que l'Etat est conscient de la menace qui plane sur les îles du Pacifique, plus touchées par le réchauffement climatique : "Il y a un an et demi, nous étions au Forum des îles du Pacifique avec le Président Fritch, nous avons parlé de constat. L'heure n'est plus là. Aujourd'hui, la grande question, c'est 'comment on s'y prend ?' Et ça, nous aurons l'occasion d'en discuter avec les maires. Car les solutions sont soit très globales, très mondialisées, très diplomatiques. Et puis, à l'autre bout, les solutions sont très locales : la gestion des déchets, de l'eau, de l'assainissement, les mobilités...ce sont des questions gérées soit par le bloc communal ou par le gouvernement de la Polynésie française."



Un entretien est prévu avec Edouard Fritch, ce 27 juillet, à 9h00. Suivront une succession de rencontres avec les parlementaires et élus polynésiens.

Le Ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est attendu à Anaa, dès le 28 juillet. Puis, le 30, à Rikitea.



Sébastien Lecornu était déjà venu en Polynésie en 2017. Il était alors secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.