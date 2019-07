Mission de soutien de l'armée pour les préparatifs du festival

© TEHAAMOANA Lionel Des estrades typiquement locales faites de pierres et de béton.

Du 7 au 21 juin, un régiment du RIMAP composé de 27 militaires, pour la majorité provenant du 2ème régiment de DRAGONS (Maine et Loire) sont venus à Ua Pou pour une mission de soutien dans le cadre des préparatifs du festival des Arts des Iles Marquises au mois de décembre prochain. C’est la mission Taāmuūraā (Lien entre l’Etat t les Communes).Des travaux de grande ampleur attendaient le régiment car celui-ci était situé sur le site principal où auront lieu les manifestations culturelles du soir. L’objectif était la réfection et la mise aux normes de l’estrade extérieure au site.Des estrades typiquement locales faites de pierres et de béton. Les militaires, pour la majorité venus de métropole, découvrent ce savoir-faire typiquement marquisien.