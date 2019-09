Un nouveau lycée pour Moorea Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Il est attendu depuis des lustres par la population de Moorea. Le projet d'un lycée sur l'île sœur est bien sur les rails. Un vrai soulagement pour les familles. Cet établissement leur éviterait l’internat sur Tahiti. Actuellementdans les 2 collèges de l’ile à Pao pao et Afareaitu. A terme leur maintien sur Moorea permettra également de libérer des places d’internat sur Tahiti pour les autres îles.Le ministère de l’éducation et TNAD (Tahiti Nui Aménagement et Développement ) viennent de signer une convention pour démarrer rapidement les études préliminaires.L’établissement doit accueillir. Il proposera desnotamment des CPAP, petite et moyenne hôtellerie, polyvalence du bâtiment et exploitation horticole et rurale.Il sera installé sur un terrain attenant au lycée agricole d’Opunohu. L’objectif est de mutualiser les coûts de l’internat, des cantines et des équipements sportifs avec ce dernier. Il devrait être construit avec duet sera bioclimatique.Les explications deMARIE-Christine Depaepe