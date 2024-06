Nouvelle Calédonie : deux morts à Nouméa et ses alentours

Les émeutes continuent en Nouvelle Calédonie. Alors qu'un groupe de personnes présumées à l'origine des émeutes a été transféré vers la France métropolitaine, le territoire compte deux nouveaux morts.

DC •

Les violences continuent en Nouvelle Calédonie. L'archipel déplore maintenant deux morts : un jeune homme de 23 ans et un automobiliste, qui ont perdu la vie après s’être rendus sur des barricades indépendantistes à Nouméa et ses alentours.

Depuis samedi 22 juin, des bâtiments ont été incendiés, avec des face-à-face tendus entre les émeutiers et les forces de l'ordre. La raison de cette nouvelle flambée de violences : le transfert de 7 militants indépendantistes vers l'hexagone. Ils sont tous poursuivis par la justice et parmi eux : Christian Tein, chef de la CCAT et figure indépendantiste accusée par les autorités d'avoir encouragé les émeutes du mois dernier. Il a été placé en détention provisoire par la justice.