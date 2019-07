L'opération "tranquillité vacances" élargie à toute l'année

L'interview de Tatiana Dauphin, capitaine de police, par notre journaliste David Chang Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

L'opération "tranquillité vacances" ou comment limiter les risques de vols et d'infractions lorsque l'on part en vacances. Le dispositif est proposé par la police et concerne environ une vingtaine de maisons par an. En métropole, le dispositif existe depuis une bonne dizaine d'années. Au Fenua, c'est depuis cinq ans. Cette année, l'opération "tranquillité vacances" est élargie, et n'est plus consacrée qu'aux seules vacances. Elle sera menée en totalité par la Direction de la Sécurité Publique (DSP).Tatiana Dauphin, capitaine de police, nous en dit plus sur les modalités à remplir pour s'inscrire et bénéficier de ce dispositif.