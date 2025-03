L’objet découvert dans le lagon de Hao ne présente finalement pas de danger

À la suite de la découverte le 7 mars dernier d'un objet dans le lagon de Hao, au large du village d'Otepa, un périmètre de sécurité d’un rayon de 100 mètres autour de l’objet avait été établi. Il s'agissait en fait d'un réservoir de carburant d'avion qui a été repêché par les services compétents.

Les témoins avaient d'abord pensé à un obus. L'objet non identifié avait été détecté à dix mètres de profondeur, le vendredi 7 mars. Le lendemain, samedi, le haut-commissariat annonce qu'il pourrait s'agir d'un réservoir de carburant d'avion par mesure de sécurité, le temps de définir la nature de l'objet.

Le doute est levé ce mardi. Il s'agit bien d'un réservoir de carburant d'avion et non d'un obus. Ce matin, le Bougainville, bâtiment de la Marine nationale des forces armées en Polynésie, a accosté à Hao, avec à son bord des plongeurs et les équipes de déminage. Le réservoir a été remonté à la surface et récupéré par l'équipage.

Le périmètre de sécurité est levé.

Avec communiqué du haut-commissariat.