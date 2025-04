Plus de 4.000 foyers vont être visités pour étudier les dépenses et les habitudes de consommation

Partager :

Des agents de l'Institut de la statistique de la Polynésie française vont visiter et échanger avec plus de 4.000 ménages pour en savoir plus sur les dépenses et les habitudes de consommation des foyers au fenua. 5 visites sur différentes thématiques sont prévues pour les ménages tirés au sort.

Du 7 avril 2025 au 26 avril 2026, 50 agents de l'Institut de la statistique de la Polynésie française viendront à la rencontre des plus de 4.000 ménages tirés au sort dans toute la Polynésie française. Le premier objectif de l’Etude "Budget des Familles" réalisée par l’ISPF est de donner une photographie précise des dépenses, des ressources et des conditions de vie de la population. Les données receueillis resteront confidentielles. L’ISPF est seul habilité à les traiter, pour établir les résultats statistiques. 5 visites au programme 1) Composition et frais de scolarité 2) Fonctionnement du foyer (aménagements, biens électroménagers, transports,...) 3) Assurances, abonnements, aides et cotisations 4) Vêtements, santé et numérique 5) Revenus

