Poerava : Ces 8 femmes qui ont inspiré l'année 2025

Pour la 7e année, l’Association UFFO-Polynésie valorise 8 Polynésiennes inspirantes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2025. Journée instituée par l'ONU, elle vise à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Voici la présentation des 8 Poerava, "perles rares", de cette année.

1 Sarah VAKI, passeuse de savoirs et de mémoire

Sarah Vaki • ©UFFO-Polynésie

Sarah Tetuanui-Peters est née à Fatu Hiva, aux Marquises. A la fin de sa scolarité à Tahiti, elle revient dans son île comme institutrice. Dès son arrivée, le son des battoirs à Tapa retentit en elle comme un appel : celui de l’art traditionnel et sa vie entière en sera marquée. Trés vite, elle constate que l'on assiste à une perte des connaissances culturelles et des savoir-faire millénaires.

Aujourd’hui, toute l’île de Fatu Hiva vit au rythme du Tapa, devenu une activité économique améliorant les revenus des familles et particulièrement des femmes. Son implication va au-delà et s’étend à la langue, aux danses, aux chants et à la médecine traditionnelle des Marquises. Devenue une personne référente, à laquelle on s’adresse pour des documentaires ou des exposés, Sarah est membre de l’Académie marquisienne depuis sa création et de l’Association culturelle Motu Haka.

2 Annie TUHEIAVA-MAIRAU, une vie pour les autres

Annie Tuheiava • ©Patrick Tsing Tsing/Polynésie la 1ère

Annie est née à Maupiti. Elle fait sa scolarité entre Raiatea et Tahiti. Après son BEPC, elle entre à l’école d’infirmière et en sort infirmière/sage-femme. Elle exerce dans diverses îles, en hôpital et au service d’hygiène scolaire de la Direction de la Santé. Parallèlement, ses responsabilités s’étendent. Elle devient adjointe au maire de Pirae, est nommée déléguée à la Condition féminine et présidente de plusieurs associations dont le Groupement de Solidarité des Femmes de Tahiti (GSFT) et le Lion’s Femmes.

C'est à ce moment, en 2001, qu'elle rencontre le Dr Stéphane Amadeo qui la convainc d’entrer dans l’association SOS Suicide qu’il vient de créer. Présidente de l’association depuis 2016, elle a développé avec son équipe, des interventions partout où on

la sollicite car le problème est devenu crucial aujourd'hui. Son message, se reconnecter à la nature et son identité.

3 Dayna TAVAEARII, le chant comme identité

Dayna Tavaearii • ©UFFO-Polynésie

Dayna est née à Tahiti "dans le chant". Son père et sa mère étaient tous deux auteurs et compositeurs de chants religieux pour la paroisse d’Arue. Trés jeune, elle est désignée pour conduire la chorale de la paroisse. Chaque année, elle participe aussi au Heiva. Non seulement Dayna orchestre les groupes, mais elle est très vite amenée à composer les chants qui seront interprétés sur la scène mythique de To΄ata. Elle a été quatre fois membre du jury du Heiva.

Chaque type de chant obéit à des règles différentes selon les zones géographiques. Dayna en a une connaissance approfondie. En 2023 elle réalise un rève en créant son école de chant qui s'appelle "Pu Taru’u". Le mot Taru’u signifie « lier ensemble ». La chorale de son école a gagné des prix réputés au Heiva en 2023.

4 Fifi Terou, le dévouement pour les Australes

Fifi Terou • ©UFFO-Polynésie

Fifi est originaire de Raiatea mais c'est à un autre archipel qu'elle va consacrer sa vie : celui des Australes. Très jeune, elle est engagée comme employée aux écritures comptables de la société Tuha'a Pae qui gère le fret pour l’approvisionnement, les débouchés pour les

productions du secteur primaire ou encore les déplacements de personnes comme les collégiens et lycéens aux Australes.

En 44 ans au sein de la société, Fifi aura gravi tous les échelons. Elle est aujourd'hui directrice de la société. Fifi et son équipe préparent l’avenir avec la construction en Espagne d’un nouveau cargo mixte, appelé Na Hiro e Pae. Il sera adapté à la navigation particulière aux Australes mais aussi aux enjeux de la transition énergétique et du développement durable, comme le traitement de ses propres déchets.

5 Emma VANAA, un engagement citoyen record

Emma Vanaa • ©UFFO-Polynésie

Emma est née dans une une famille modeste de Faa’a. Elle achève sa scolarité avec un BEP, spécialité « Carrières Sanitaires et Sociales » qu’elle valorise en exerçant comme auxiliaire sociale dès l’âge de 20 ans. Alors qu’elle n’a que 22 ans, elle rentre en 1983 au conseil municipal de Faa’a, et se trouve alors être la plus jeune élue et la plus jeune adjointe au maire de la République.

"Aider les familles à s'en sortir", on pourrait résumer en une phrase l'engagement de Emma. Pendant plus de 40 ans, elle travaille dans l'ombre à la Direction des Affaires sociales de la Polynésie et dans la lumière à la mairie de Faa'a. Ce qui fait d’elle une "recordwoman" de durée de mandat électif.

6 Mirose PAIA, le combat pour le reo Tahiti

Mirose Paia • ©UFFO-Polynésie

Mirose est originaire de Taha'a. Après une scolarité démarrée dans son village de Tiva, elle passe le bac au Lycée d’Uturoa puis part en France et ne reviendra que 15 ans plus tard avec un doctorat en linguistique océanienne. La vie en France l’a confortée dans son identité. Son désir de revenir s’est construit au fil des ans, sentant qu’elle serait plus utile au fenua.

A son retour, elle a dû faire ses preuves pour être reconnue. En 2005, Jean-Marius Raapoto lui propose d'apporter sa pierre au programme de déploiement de l’enseignement bilingue et du ‘ōrero dans le premier degré. Elle intègre plus tard l’Université de Polynésie française dont elle est vice-présidente « Cultures et Sociétés ». Experte en reo Tahiti, elle se bat pour faire vivre la langue à travers l’enseignement, la formation des enseignants et la recherche universitaire.

7 Poema MOUTAME, nutrition et culture pour les jeunes

Poema Moutame • ©UFFO-Polynésie

Poema fait sa scolarité à Raiatea avant d’aller à Tahiti au lycée de Taaone. A 20 ans, elle rentre dans l’administration. Affectée au Service des Affaires sociales de Papeete, elle s’initie durant 4 ans au travail social dans l’espoir d’être mutée à Raiatea où l’attendait celui qui allait devenir son époux : Thomas Moutame, alors moniteur d’agriculture au CJA de Faaroa.

Après 22 ans d’exercice aux Affaires sociales d’Uturoa, Poema intègre la DGEE au lycée d’Uturoa pendant 15 ans. Lorsqu'elle prend ses fonctions, elle se rend vite compte que les jeunes « arrivent le ventre vide ». ». Elle organise alors en début de matinée des cours de cuisine pour les élèves. Depuis l’an dernier, l’équipe associative de Poema s’investit dans la transmission des savoirs faire en percussions, chants traditionnels, four traditionnel et apporte sa contribution au Heiva des écoles.

8 Sabrina CHAN LIN CHANTEAU, la santé des jeunes

Sabrina CHAN LIN CHANTEAU • ©UFFO-Polynésie

Sabrina est née à Tahiti d’un papa boulanger originaire de Makatea et d’une maman commerçante de Raiatea. Tous deux gèrent un magasin à Punaauia. Enfant, elle passe sa vie « dans la farine, avec les odeurs du pain ». Elle comprend vite qu’il faut travailler dur pour réussir sa vie professionnelle. Muni du baccalauréat, elle choisit de faire des études de médecine « pour comprendre l’être humain ».

A son retour en Polynésie, elle intègre la Direction de la Santé et exerce au Centre de protection maternelle (CPM). Chargée d’animer les programmes de planification familiale et d’éducation à la sexualité, Sabrina et l’équipe autour d’elle intègrent dans leurs actions les nouvelles technologies car l’usage des réseaux sociaux esr une problématique préoccupante selon elle. L’équipe conçoit en deux ans un kit pédagogique complet pour l’éducation à la Vie Sexuelle et Affective (VAS) qui reçoit en 2020 un prix de l’UNESCO. Elle participe aujourd’hui à la conception des politiques publiques dans les domaines sanitaire et

social.

Récompense :

La remise des distinctions à chacune des 8 Poerava 2025 aura lieu le vendredi 7 mars 2025 à partir de 13h au Parc Paofai dans le cadre de l’évènement organisé par la DSFE et la Vice-Présidence pour la journée internationale du droit des femmes le samedi 8 mars 2025.