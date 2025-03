PORTRAIT. Ludmilla Tapea Chin Meun : Madame Reo tahiti

En pleine semaine des droits de la femme, nous vous proposons des portraits féminins inspirants. Aujourd'hui, zoom sur Ludmilla Tapea Chin Meun. Enseignante passionnée, Ludmilla a consacré sa vie au reo Tahiti, publiant des livres et inventant des jeux de société. Depuis 2 ans, elle est membre de l'Académie tahitienne.

Ludmilla Tapea Chin Meun n’hésite pas à donner son avis pour être la plus exacte dans les traductions. Discrète mais investie, cette jeune retraitée de l’Education nationale a tout de suite trouvée ses marques dans son nouveau poste au sein de l’académie tahitienne .

La langue tahitienne a ses principes, sa vision et ses contextes. Il ne faut pas qu'elle glisse sur la langue française Ludmilla Tapea Chin Meun

En mai 2023 lors de sa nomination, elle devient la plus jeune membre de l’Académie tahitienne. Une consécration pour cette ancienne professeure toujours amoureuse de la langue tahitienne à 64 ans. "Mon but, c'est de promouvoir la langue, de travailler sur sa grammaire et son évolution, de créer des néologismes mais aussi et surtout de veiller à ce que la langue ne dérape pas. La langue tahitienne a ses principes, sa vision et ses contextes. Il ne faut pas qu'elle glisse sur la langue française." confie Ludmilla.

Flora Devatine, directrice de l'Académie tahitienne, ne tarit pas d’éloge à propos de cette recrue. "C'est une personne ouverte, intelligente, qui s'enrichit et se pose des questions dans le sens positif. Ce n'est pas une personne qui se donne des limites pour ne pas apprendre plus." Pour Terai Natiki, Académicien depuis plus longtemps, Ludmilla représente une personne très ancrée dans sa culture. "Elle connaît très bien la langue tahitienne. Elle a une énergie culturelle profonde en elle. Elle maîtrise les deux langues. Elle nous apporte une nouvelle énergie."

Un jeu pour constituer des phrases en Reo Tahiti • ©Hubert Liao / Polynésie la Prmeière

Outre les poèmes qu’elle écrit, Ludmilla a publié 5 ouvrages, et créé plusieurs jeux de sociétés. Son premier ouvrage recense plusieurs centaines d’expressions. "Le but, c'est de permettre aux polynésiens de se réapproprier leur langue, réveilleur le petit foyer de reo Tahiti qu'ils ont pour qu'ils puissent converser." Ludmilla a un nouvel ouvrage en cours de préparation, et un jeu de création de phrases, pour toujours plus de partage de sa langue.