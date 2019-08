Punaauia : une rentrée avec le dispositif Passerelle

Reportage

Ils sont nombreux à s'être levés tôt ce mercredi matin pour se parer pour la rentrée des classes. Au total plus de 29 000 élèves du premier degré ont repris les bancs de l'école dans les établissements publics. Si les pleurs et les chagrins accompagnent souvent ce premier jour, à Punaauia, il existe une méthode qui permet aux tout petits une rentrée tout en douceur…. C'est le dispositif Passerelle. Une approche mise en place à l'école Maehaa Ruaqui, qui rassure les parents et tranquillisent les enfants."L'objectif c'est permettre à l'enfant d'intégrer l'école dans les meilleures conditions. Car on sait que la première année est la plus importante, une fois que l'enfant est bien à l'école, ça se passe bien jusqu'à la fin", explique Imelda Wohler, professeure des écoles de STP. Ce dispositif est en place depuis 5 ans. "Plus jeune on les prend, mieux c'est. Ce n'est pas facile (... ) Il y a un travail de communication et d'informations auprès des familles pour les faire venir dans les classes passerelles", admet Jean-Pierre Ching, conseillé municipal de Punaauia chargé de l'éducation.