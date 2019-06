Quand les îles réchauffent le coeur des malades soignés en métropole

Reportage Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

A Paris, dans l'enceinte de l'hôpital des Diaconesses, se trouve une maison d'accueil La Croisée. Chaque année, 6 000 personnes y sont aidées ou accueillies. Et, une trentaine de résidents se retrouvent chaque jour pendant la journée et les repas. Des malades accompagnés parfois de leur famille, bénéficient d'une chambre. Et la plupart de ces résidents sont des Ultramarins, des Antillais mais aussi des Réunionnais et des Polynésiens.Alors dans cette maison d'accueil, on sent un peu des îles de la Polynésie. De quoi réchauffer le coeur des malades... "Cela fait plaisir aux Polynésiens (...) même en tant que patient, on n'a pas oublier nos réponses", confie une Polynésienne qui joue du ukulele pour adoucir son quotidien mais aussi celui des autres. Car, ici, les malades et leur famille luttent contre la monotonie.