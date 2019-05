FR : Quatre ateliers pour apprendre le reo Tahiti en s’amusant Quatre ateliers pour apprendre le reo Tahiti en s’amusant

A travers quatre ateliers distincts, les enfants découvrent un pan de leur culture. A la fin de la semaine, chacun repartira avec un carnet de vocabulaire et saura dire ce qu’il a fait en reo Tahiti. Il s’agit d’un bon moyen de découvrir et d’apprendre la langue tahitienne tout en s’amusant.Les ateliers portent sur quatre thèmes : le potager fa’a’apu : initiation à l’alimentation traditionnelle et connaissance des saisons. Atelier généalogie, te papa raa tupuna : les enfants préparent un arbre généalogique de leur famille ; un atelier percussions traditionnelles et ‘ukulele : te ta’i rau initiation à la musique et aux instruments traditionnels et un atelier artisanat : création d’objets, teinture… te anoha’a.