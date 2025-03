Que célèbre-t-on le 5 mars ?

Le 5 mars est un jour férié dans le calendrier polynésien. Il célèbre l'arrivée de l'Evangile, en 1797. Cette fête est devenue un grand rassemblement pour les protestants. Retour sur l'Histoire.

Ce mercredi 5 mars est férié. Comme chaque année, la Polynésie célèbre ainsi l'arrivée de l'Evangile. Les protestants se rassemblent et commémorent cette date.

Le 4 mars 1797, le navire de la London Missionary Society, commandé par James Wilson, aperçoit l'île de Tahiti. Selon l'anthropologue Simone Grand, ils n'auraient en fait pas tenu compte de la ligne de changement de date et pensèrent être arrivés le 5.

La mission avait été créée 2 ans plus tôt en Grande-Bretagne, dans le but d'évangéliser les mers du Sud. Le bateau jette l'ancre dans la baie de Matavai. A son bord, 4 pasteurs et 14 artisans et agriculteurs, dont Henry Nott, maçon de profession et principal traducteur de la Bible en tahitien.

«On ne peut pas faire fi de l’histoire, expliquait déjà Vahi Tuheiava, présidente de la Société des Etudes Océaniennes. Aujourd’hui, les protestants, les catholiques et toutes les églises qui sont implantées ici s’accaparent en quelque sorte la christianisation des Tahitiens grâce à l’arrivée de l’Evangile mais en réalité, on ne peut pas oublier sous quel socle cela a eu prise. Il existe déjà à l’époque des bouleversements internes profonds pour expliquer la passation de la divinité Taaroa Tane - Oro qui sera remplacé par Jehovah. Quand les missionnaires arrivent, la voie était donc tracée pour que les esprits soient préparés. Après ça ne s’est pas fait comme ça, c’est très lent ici ».

Sans doute pour accélerer l'évangélisation, Simone Grand précise dans "Tahiti, le passé, les religions, la culture" que "le pasteur anglais Orsmond envoyé à Tahiti par la London Missionary Society en 1817, fit abattre des arbres à pain et des cocotiers dans une stratégie de conversion par la faim amenant les insulaires vers leurs magasins d’aliments importés. [...] Les rescapés des épidémies se réfugièrent en 1818 dans les missions où les Européens, (immunisés contre les maladies introduites de chez eux), disaient que leur santé était due à leur religion, la seule valable."

Au tout début du XIXe siècle, les missionnaires ouvrent la première école à Matavai. On y apprend l’alphabet et à lire.

L'évangélisation catholique arriva plus tardivement (1834), s'installant là où les protestants n'étaient pas déjà implantés, c'est-à-dire plutôt en périphérie : aux Gambier et aux Marquises.

L'évangélisation a donc durablement modifié la société polynésienne.

En 1978, le 5 mars devient un jour férié dans du calendrier.

Quant à Henry Nott, il décède à Tahiti en 1844 et est enterré à Arue. Depuis quelques années, la commune lui rend hommage chaque 5 mars en déposant une gerbe sur sa tombe.