REGARDS CROISÉS - "Favoriser l'activité et arrêter l'optimisation" dixit Cédric Mercadal

Cédric Mercadal, ministre de la santé et Nicole Sanquer, représentante non-inscrite et députée étaient les invités de notre rubrique « Regards Croisés » dans le JT de ce mardi 4 mars. Ils ont confronté leurs points de vue sur le thème de la réforme du régime des salariés. Ce qu'il faut retenir de ces Regards Croisés.

La fameuse réforme de la protection sociale généralisée s’étale sur trois ans et vise à mettre fin à la primauté des revenus, pour laisser place à la multi-activité. En clair, un ressortissant salarié et patenté devra cotiser dans les deux régimes : RGS et RNS. Quant au régime de solidarité, toute personne gagnant moins de 87 346 francs pacifique passera au RNS mais ne cotisera pas. C’est le pays qui la soutiendra.

Voilà ce qu'il faut retenir des Regards Croisés entre Cédric Mercadal, ministre de la santé, et Nicole Sanquer, représentante non-inscrite et députée.

Une double cotisation ?

Pour la députée Nicole Sanquer, cette réforme de la PSG ressemble à une double cotisation. "Cette double cotisation amène-t-elle des droits supplémentaires pour les personnes qui cotisent ? Les revenus locatifs et le patrimoine sont déjà soumis à des taxations, les dividendes déjà soumis à taxation...La CPS est dans une recherche d'économies. Nous avons énormément de problèmes pour le renouvellement des carnets rouges, pour les COTOREP, pour les évasans...et on a l'impression qu'on revient vers la population pour remettre de l'argent dans la caisse de la CPS, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès aux droits."

Nicole Sanquer : "C'est de plus en plus compliqué d'avoir accès aux droits." • ©Polynésie la 1ère

Pour le ministre de la santé, Cédric Mercadal, "en réalité, certaines personnes font de l'optimisation. Elles déclarent gagner le SMIG et ont une activité libérale à côté." Il donne l'exemple "d'un petit travailleur" qui se casserait la jambe et n'aurait pas de subsitution de salaire, "à l'inverse d'un salarié qui aurait ses indemnités prises en charge."

"Donc, on crée une loi pour les fraudeurs et tout le monde va devoir la subir", déplore Nicole Sanquer.

Arrêter l'optimisation

On estime que 11 000 personnes du RSPF passeront ainsi au RNS. Le conseil des ministres pourra moduler les taux de cotisation.

Pour le ministre de la santé, Cédric mercadal, "le but est de valoriser le travail et d'arrêter l'optimisation." Il appelle à une PSG plus juste où chacun cotise à hauteur de ses moyens et un véritable système contributif, tel qu'il a été construit au départ.

Cédric Mercadal : "arrêter l'optimisation" • ©Polynésie la 1ère

Nicole Sanquer souhaiterait que l'Assemblée légifère en toute transparence, "je suis contre le fait que le conseil des ministres délibère". Pour elle, le transfert de 11 000 personnes au RNS revient à biaiser les chiffres car "on va dire qu'on a créé de l'activité et ça va générer une charge supplémentaire car cela va être pris en charge par le Pays et ce n'est pas chiffré."