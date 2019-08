Restitution de la feuille de route de l’OPH 2019-2023

Celle-ci s’est déroulée en présence du ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou et du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard.



Afin d'anticiper les évolutions continuelles du secteur du logement sur le plan des techniques de construction, des réseaux d’infrastructures de toute nature, en tenant compte du cadre réglementaire et financier de l’aménagement urbain des territoires, et de l’évolution démographique, l’OPH s’est munie d’une feuille de route qui lui permet d'appréhender les enjeux existants sur le marché de l’immobilier.



La vision présentée prend en compte l’évolution actuelle des technologies et des techniques liées à la construction de logements ainsi que leurs modes de financement. Bien qu’encore insuffisante par rapport à la demande, la production de logements sociaux s’est accrue de manière significative au cours des dernières années selon le pays.



Le besoin en logements sociaux se situe essentiellement sur les îles du Vent, et en particulier sur l’île de Tahiti. Néanmoins, il convient de continuer la réalisation d’opérations de logement social dans les îles et les archipels, afin d’éviter des phénomènes de concentration de la population sur les îles du Vent.



Les logements à construire devraient être répartis sur des programmes différents de livraisons de logement en habitat groupé, de logements en habitat dispersé mais également de logements en VEFA (vente en état futur d’achèvement).