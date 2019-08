Un Rocky show en hommage à Elvis Presley

Interview

Elvis Presley s'est éteint il y a 42 ans, à Menphis. C'était le 16 août 1977. Son plus fidèle admirateur en Polynésie française, Rocky Gobrait rend hommage à Elvis Presley. Une tradition désormais... Ce concert aura lieu au conservatoire de Tipaerui, vendredi 16 août à partir de 20 août. "Un évènement qui me tient à coeur", confie l'artiste.Rocky Gobrait a prévu de reprendre et revisiter le répertoire de l'icône du rock and roll avec d'autres artistes du fenua, qui se joindront pour cette soirée prometteuse. Parmi les artistes invités, on pourra compter notamment sur Maruia, Christian et la petite-fille de Rocky Gobrait, Grace. Une vingtaine de titres seront interprétés lors de ce concert. Rocky Gobrait enchaînera ensuite une tournée dans les îles toujours en hommage au King. "Tout le mois d'août sera chargé en hommage au King".