Le roi Pakumotu et ses ministres prêts à "gouverner le fenua"

© Polynésie la 1ère / Abinera Tematahotoa

L’Etat souverain "Hau Hui Arii Tahiti Pakumotu" n’en finit pas de faire parler de lui. Ce jeudi 27 juin, tous les ministres et le roi se sont rendus devant l’entrée de la Présidence et du Haut-commissariat.Le roi Athanase Teiri est venu avec son spectre mais il a été stoppé par les agents de la sécurité de la Présidence et par la DSP devant le Haut-commissariat. L'homme avait été condamné à 1 an de prison ferme en appel, en mai 2018 "Cette venue est pour leur dire qu'on est prêt à diriger le fenua au nom de l'Etat souverain (...) Notre fenua est un fenua souverain", confirme le premier ministre de l’Etat souverain, Philippe Tetohu. Mais, peine perdue,