La situation est grave et pourtant depuis 2013 les chirurgiens de l'hôpital de Taaone réalisent avec succès des greffes de rein. En dépit d’une loi autorisant le prélèvement d’organes sur des personnes décédées sans accord préalable, ils se heurtent à une pénurie de donneurs et au refus des familles, le plus souvent pour des raisons d’ordre éthique ou religieux.Parmi les malades qui attendent une greffe, il y a Liliane qui ne comprend pas pourquoi les gens sont réticents au don d’organes.Très émue, elle s’exprime au micro de Thierry Stampfler :