Saga 2019 : évasion vers la perle du Pacifique

Reportage

Les enfants de la Saga sont arrivés à Bora Bora, dimanche 30 juin . Accueillis par le maire Gaston Tong Sang, Doudou de St-Cyr et son équipe d'encadrement, ils doivent se familiariser avec leur famille d'accueil et prendre connaissance des consignes avant de se lancer sur le plan d'eau. "C'est une formidable aventure humaine, pour nous tous d'ailleurs, les enfants mais nous aussi, on apprend à grandir grâce à eux", confie Henry Cornette de Saint-Cyr, dit Doudou, le fondateur de la Saga en Polynésie française.La Saga est aussi un lieu d'apprentissage et de partage. "Pour moi, la richesse se trouve dans l'échange et le partage entre la famille et les enfants qu'on accueille. C'est toujours un moment important", explique Gaston Tong Sang, le tavana de la commune de Bora Bora qui a tenu à être là pour l'arrivée des nouveaux venus. Pour la famille, c'est aussi une belle expérience. "Pour nous, c'est une première expérience (...) On pourrait les aider à comprendre ce qui se passe chez eux et qu'ils passent de belles vacances", explique Windolina Tapi, qui fait partie des familles d'accueil.