Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

FR : La saga : 26 années de solidarité pour les enfants du fenua La saga : 26 années de solidarité pour les enfants du fenua

TH : La saga : 26 années de solidarité pour les enfants du fenua La saga : 26 années de solidarité pour les enfants du fenua

Mercredi 26 juin, les organisateurs de la Saga s’apprêtent à rendre hommage aux 26 années de solidarité pour les enfants du fenua. La Saga est une série de manifestations qui consiste à récolter des fonds pour permettre à des jeunes issus de milieux défavorisés de partir en vacances. Depuis 1993, 17 000 enfants de tous les archipels ont pu participer à la Saga. Organisée depuis plus de 25 ans, elle aura lieu cette année à Bora Bora du 30 juin au 4 août.Elle permettra à 720 enfants de s'évader durant une semaine de vacances au cours de laquelle ils pratiqueront de nombreuses activités nautiques.Pour beaucoup de ces enfants, c’est un petit rêve qu’ils s’apprêtent à vivre. Mais, les enfants ne sont pas le seuls à vivre une belle expérience... "Grâce aux enfants, on arrive à réunir plus de 300 personnes (...) Et passer des semaines avec ces gens et réaliser qu'à la fin de l'opération on se quitte un petit peu les larmes aux yeux, qu'on a découvert qu'on a finalement partagé beaucoup de chose, ça c'est quelque chose de formidable. Et, c'est cela qui nous encourage beaucoup", confie, Henri Cornette de St-Cyr dit Doudou de St-Cyr, l’organisateur de la Saga qui était l'invité Café de ce mardi 25 juin.