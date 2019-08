Lucien Pommiez Directeur des transports terrestres Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Sécurité routière : les personnes âgées doivent-elles repasser le permis de conduire ?

Au fenua ils sont 2 450 conducteurs âgée de plus de 70 ans et sont amenés à passer leur visite médical tous les ans pour les plus de 70 ans, comme nous l’explique Lucien Pommiez directeur des transport terrestre au micro de Miri TUMATARIRIÀ la fin du mois dernier, deux personnes ont encore perdu la vie sur la route, ce qui porte à 24 le nombre de tués depuis le début de l’année nous rappelle le Haut-commissariat.Celui-ci appelle à nouveau tous les usagers de la route, automobilistes, deux roues, piétons, à redoubler de vigilance.Que ce soit pour de courtes distances, pour des déplacements personnels ou professionnels, des accidents mortels peuvent être évités si nous respectons tous le code de la route et si nous adoptons des comportements responsables.