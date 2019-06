Sécurité routière : rappel des règles

Dans 42% des accidents, c'estqui est en cause, comme pour le dernier accident mortel, le 2 juin, à Paea, où un cycliste a été mortellement fauché par une voiture de Polynésie.Petit rappel des règles en matière de sécurité routière :. Et si vous êtes avec des amis, ils ne doivent pas vous laisser conduire. "Les gens repartent alcoolisés de bringues, reprennent le volant, alors que tout le monde voit qu'ils ont consommé de l'alcool plus que de raison et on arrive à des drames, déplore le capitaine de gendarmerie Sylvain Vigneux. Ce n'est pas que le problème des forces de l'ordre, du Pays, de l'Etat...C'est la responsabilité de chacun."Les cyclistes doivent se protéger. Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants cyclistes soient bien équipés ().D’ailleurs, ils doivent être détenteurs du BSR (Brevet de Sécurité Routière), à partir de 14 ans ou de l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)/APER (Attestation de Première Education à la Route) dispensés dans les écoles primaires., dans le même sens que les voitures, et non à contre-sens. Un vélo est pour une personne.En 10 ans, le nombre de blessés a sensiblement baissé (passant de 300 en 2008 contre 150 aujourd’hui), le nombre de morts sur les routes polynésiennes, lui, ne diminue pas.