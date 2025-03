Sécurité routière : renversé par un chauffard ivre et sans permis, son avenir est compromis

Chaque année, environ 180 personnes sont blessées dans des accidents de la route. C'est le cas d'Andrew, 17 ans. Vendredi dernier, il aurait été renversé par un chauffard ivre et sans permis, à Mahina. Les os de son pied sont en miettes. Il ne pourra ni participer à son oral blanc du bac, ni à un concours national de cuisine pour lesquels il se préparait depuis de long mois. Son avenir et ses projets sont bouleversés.

Vendredi dernier, aux alentours de 22h30, Andrew, 17 ans, sortait du restaurant L'Imprévu, à Mahina, où il préparait ses fiches pour le concours national de cuisine, Escoffier. Sur le passage piéton, il est fauché par un chauffard. La conductrice aurait été ivre et sans permis .

Andrew a de multiples fractures au pied droit. "J'ai eu le temps de reculer pour ne pas que ça touche mon bassin."

Les médecins lui ont interdit de se déplacer, afin d'éviter d'aggraver la blessure. La vie d'Andrew est complètement bouleversée. Impossible pour lui de passer son oral blanc du bac prévu ce jeudi. Impossible également de participer au concours national de cuisine Escoffier, qui aura lieu le 25 mars prochain. "Tous ces efforts pour rien, regrette-t-il. Comme c'est récent, je n'ai pas encore réfléchi à ce que je pourrais faire, mais ça viendra. Mais je veux poursuivre dans ce que j'aime : la cuisine."

"Je suis triste et en colère contre ces gens-là qui ne veulent pas comprendre qu'il ne faut pas conduire quand tu as consommé de l'alcool, déplore Vaiana, sa tante. Depuis, la vie de notre fils est bouleversée. Ils ont brisé ses projets et ses rêves."

Chaque année, environ 180 personnes sont blessées dans des accidents de la route.