Samedi 29 juin, on célébrait la fête de l'autonomie . Les festivités se sont achevées par un feu d'artifice dans la rade de Papeete, en début de soirée. Dans son discours, le président Edouard Fritch a indiqué " Si « Seul, on va plus vite », « Ensemble avec la France, on va plus loin »".En marge de la fête de l'autonomie, six personnalités sont devenues chevaliers dans l'Ordre de Tahiti Nui. Il s'agit de Dominique Marghem, Pauline Niva, George Kelly, Sandrine Attia, Charles Tetaria et Michel Gay.