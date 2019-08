Sociologie : mieux comprendre l’addiction à l’ice Patrick Capolsini, président de l’université de la Polynésie

qui sont les gens qui prennent de l'ice et en sont addicts.C’est l objectif d’unequi va bientôt démarrer sur l'ensemble de la Polynésie. Deux sociologues de métropole chapeauteront ce travail de longue haleine puisqu’elle durera 2 ans et qui sera localement réalisés parCette étude est un travail commun de l’UPF et de la direction de la santé qui la co-finance et pour coordonner ces travaux, la direction de la santé crée également un poste de chef de projet en charge des addictions qui sera confié à Tumata Helme.