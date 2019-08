Stupéfiants : les deux hommes interpellés la semaine dernière ont été condamnés

Compte rendu d'audience par Miri Tumatariri Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Et toujours au chapitre judiciaire

L’un transportait "in-corporé"Son complice a reconnu l’avoir aidé à ingérer la drogue afin de la ramener au fenua.Compte rendu d’audience avec Miri TUMATARIRILa cour d’appel de Papeete a également condamné l’ancien représentant et maire de Huahine, Félix Faatau, à 2 ans de prison ferme, 200 000 francs d’amende et 5 ans d’inéligibilité pour une série dedans sa commune.C’est 6 mois de détention de plus par rapport à sa condamnation en première instance.Et l’ex-homme d’affaires, Thierry Pageau qui comparaissait devant la cour d’appel hier, jeudi 1er août au matin pourCelle-ci rendra sa décision le 5 septembre.