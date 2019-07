Tatakoto : deux méthodes pour régénérer les cocoteraies

A Tatakoto, la population tente de régénérer les cocoteraies, première source de revenus sur cet atoll, l'un des atolls les plus isolés de Polynésie. Une association s'occupe de la plantation de jeunes cocotiers avec deux méthodes : celle conseillée par les services de l'environnement et l'ancienne qui consiste à enfouir dans le sol de vieilles boîtes de conserve rouillées et brûlées.Pas du tout aux normes environnementales, mais pour les Puamotu, c'est celle qui fonctionne. Deux parcelles sont donc cultivées de manière différente et les résultats détermineront le meilleur système.