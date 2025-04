TÉMOIGNAGE. « Le médecin m’a dit tu n’es pas malade, tu as un bébé dans ton ventre » : Herenui apprend qu’elle est enceinte le jour de son accouchement

Herenui Tepa a porté un bébé pendant neuf mois dans son ventre, sans jamais s’en rendre compte. C’est au moment d’accoucher qu’elle a su qu’elle était enceinte. Le 28 septembre 2024 a changé sa vie, à jamais. Elle a accueilli Eihau comme un cadeau de la vie. La jeune femme de 27 ans, originaire de Raiatea, se confie à cœur ouvert sur son déni de grossesse.

Un soir de septembre, Herenui est prise d’une extrême douleur au ventre. Elle ne le sait pas encore, mais elle en train d’accoucher. « Je me suis dit que je faisais une intoxication alimentaire parce que j’avais mangé du poisson cru. J’ai pris des cachets, et j’ai attendu que la douleur passe mais elle n’est pas passée. Vers 21h, j’ai appelé une copine pour m’accompagner aux urgences » se remémore la jeune femme. Elle est d’abord admise à Paofai. Le médecin urgentiste pense lui aussi à une intoxication ou une infection urinaire. « Il ne savait pas trop. Il m’a donné des cachets me disant que je ne sentirai plus la douleur. Je suis rentrée chez moi. J’ai vomi les cachets. La douleur était de plus en plus forte, j’ai rappelé quelqu’un pour venir me chercher ».

Il est minuit, les urgences de Paofai sont désormais fermées. Son meilleur ami la conduit alors jusqu’à l’hôpital du Taaone. « On m’a refait des examens, on m’a reprélevé de l’urine, on m’a fait des prises de sang ». Personne ne s’imagine qu’elle est enceinte. Là encore, l’urgentiste pense à une infection urinaire aiguë. « On a les médicaments pour, ça doit être ça », tente de rassurer la docteure. Les résultats se font attendre. Herenui est à l’agonie.

Le déni de grossesse, un mystère

3H du matin. Un autre soignant décide de lui faire une échographie. « On m’avait déjà demandé si j’étais enceinte. J’ai dit non » expliquant au médecin qu’elle avait eu ses règles normalement et qu’elle était sous pilule… Mais les miracles existent. « Après l’échographie, l’urgentiste m’a demandé si ça allait, je lui ai répondu que j’avais toujours mal au ventre, que c’était insupportable. Il m’a dit ‘tu n’es pas malade mais il y a un bébé dans ton ventre’ ». C’est le choc.

Les médecins, eux, sont rassurés d’avoir trouvé, même si le déni de grossesse reste un mystère dans le monde médical. Malgré nos sollicitations, aucune donnée ne nous a été communiquée à ce sujet en Polynésie. Mais selon nos confrères du journal Le Monde, "une femme sur 500 apprend tardivement qu’elle est enceinte et une sur 2 500 s’en rend compte en accouchant". C'est ce qui est arrivé à Herenui, au moment où elle traversait une période difficile de sa vie, émotionnellement. C'est peut-être ce qui explique le déni...

Après un moment d’absence, elle est rattrapée par la douleur. Immédiatement, les médecins la transfèrent en salle d’accouchement. « Une sage-femme qui s’appelle Tehani m’a prise en charge. Elle m’a réexaminé intégralement et a confirmé le diagnostic. Elle m’a dit que j’étais sur le point d’accoucher. Sur le coup, la seule chose à laquelle je pensais, c’était la douleur, j’avais hâte que ça s’arrête », poursuit Herenui, les larmes aux yeux. « Tehani m’a beaucoup aidé. Elle m’a tout expliqué. Je faisais exactement ce qu’elle me disait de faire. Je n’ai pas ressenti de douleurs en accouchant, les contractions me faisaient déjà trop mal ».

Herenui à la maternité, le lendemain de son accouchement. • ©Melissa Chongue - Polynésie la 1ère

Trois poussées ont suffi. Eihau est né le samedi 28 septembre 2024, à 5h58 du matin. La douleur s’est arrêtée. « Du jour au lendemain ma vie a basculé », sans crier gare. « Quand je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre, je me suis demandé comment ça a pu m’échapper. Pourquoi je n’ai pas eu de symptômes, pourquoi je n’ai pas senti de coups dans mon ventre… À quel moment j’ai raté ça. Si j’avais su, j’aurais préparé mon corps, j’aurais fait attention à mon alimentation ». Car pendant neuf mois, Herenui a mené une vie normale, celle qu’on vit à 27 ans.

Accueilli comme un cadeau de la vie

Originaire de Raiatea, elle occupe le poste d’agent d’escale chez Air Tahiti, à Faaa, aux comptoirs d’enregistrement des vols internationaux. Avec ses formes, ni elle, ni ses proches n’avaient remarqué de changements particuliers sur son corps. Elle avait pris quelques jours de vacances et revenait de son voyage de métropole : 24 heures d’avion aller-retour, avec un bébé à terme bien caché dans son ventre. Les voyages sont déconseillés à partir de la 37ème semaine de grossesse… Évidemment, elle ne pouvait pas savoir. Heureusement Eihau est en très bonne santé.

« Moi et mon meilleur ami, on ne savait plus quoi dire. On n’arrêtait pas de pleurer. Mais quand j’ai porté mon bébé, je me suis rendu compte que c’était pour de vrai. C’était mon bébé. Mon petit garçon. Et je ne pensais à rien d’autre », peu importent les difficultés, peu importe le regard des autres. Sa vie a pris un tout autre sens. La maman célibataire allait l’assumer, son petit « kinder surprise ». C'est comme ça que ses proches le surnomment.

Herenui est mormone. A l'église comme dans sa famille, tout le monde a vu l'arrivée de cet enfant comme un cadeau. • ©Herenui Tepa

Ses parents, fidèles pratiquants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, n’ont pas jugé. Ils voient cette grossesse comme un cadeau du ciel, même s’il y a eu quelques interrogations… Au sujet du père notamment. Mais ce dernier a été heureux de l’apprendre et compte être présent pour son fils. Il attend justement une fille avec sa compagne actuelle. Lui et Herenui sont en bons termes et très enthousiastes à l’idée qu’Eihau ait bientôt une petite sœur !