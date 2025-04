TÉMOIGNAGE. Un garagiste en fuite soupçonné d'escroquerie à Faa'a, les victimes sont désemparées

Une dizaine de personnes ont déposé plainte après s'être fait escroquer par un garagiste de Faa'a, connu sous le nom de Kevin. Pendant un an, il aurait été rémunéré par ses clients sans jamais réparer leur véhicule. Plusieurs voitures ont été retrouvées abandonnées avec des pièces manquantes. L'homme est aujourd'hui en fuite. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Les victimes du garagiste prénommé Kevin ont décidé de s'unir pour que justice soit rendue. Abus de confiance, manipulation : telles auraient été les méthodes employées. Les clients n'y ont vu que du feu. Tiare*, une des victimes, a déposé sa voiture entre les mains de ce fameux Kevin avant qu'elle ne soit retrouvée accidentée avec des pièces en moins, plusieurs jours plus tard. "Ma voiture s'est retrouvée dans les mains de ce Kevin. Il a accidenté ma voiture et l'a abandonné au bord de la route. (...) J'ai récupéré ma voiture mais il a fallu que je la remorque parce que je n'étais pas sur l'île à ce moment-là. C'est la gendarmerie qui m'a alerté" confie Tiare, désespérée.

La voiture est restée quelques jours au bord de la route, des pièces ont été volées. Victime qui témoigne sous couvert d'anonymat.

Hinano* a vécu une histoire similaire. "On a eu pas mal de témoins qui ont aperçu notre voiture volée avec quatre personnes à l'intérieur. Et surtout, ce sont des personnes qui nous ont volé du matériel qui était dedans. On nous a dit qu'ils ont même essayé de vendre ce matériel" relate la victime.

Aucune des prestations qu'il nous a facturée n'a été réalisée. Romain Chancelier, victime

Romain Chancelier est tellement remonté qu'il témoigne à visage découvert. Lui aussi est tombé dans le panneau. Il déclare avoir confié son véhicule au garagiste en août dernier pour réparation. Plus de 700 000 xpf lui ont été facturés. Après avoir contacté Kevin à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse concrète, Romain retrouve finalement son véhicule abandonné à Faa'a, dans un piteux état. "On a retrouvé le véhicule abandonné à Pamatai, la veille du départ de ce fameux garagiste. Les fenêtres et les portes étaient ouvertes avec plein d'outils et des pièces dedans" déplore Romain.

Problème de drogue ?

La compagne de Romain affirme avoir appréhendé le garagiste à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, peu avant son départ du territoire. Elle préfère garder l'anonymat. "J'ai réussi à le maintenir pour lui dire 'on s'en fout, on arrête tout, je veux mes clés'. Et là il a sorti une taie d'oreiller dans laquelle il y avait un porte-documents rempli et avec deux sachets transparents remplis notamment de clés de voitures. Donc on a réussi à prendre des photos à la volée et on a remis tout ça aux gendarmes" raconte la jeune femme. Elle soupçonne la drogue d'être à l'origine du problème. "C'est un avis personnel mais on sait qu'il a eu des soucis avec la drogue. Il me l'a dit lui-même en conversation avant tout ça. Je pense qu'il est sous l'eau de ses propres mensonges en fait. (...) Je n'ai pas vu de regrets" soutient-elle.

La gendarmerie de Faa’a confirme que plusieurs plaintes ont été déposées contre le garagiste. Les gendarmes invitent les autres victimes à se manifester.

*Nom d'emprunt