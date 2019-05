FR : Teva I Uta passe à la vidéosurveillance Teva I Uta passe à la vidéosurveillance

TH : Teva I Uta passe à la vidéosurveillance

A l’image des villes du « grand Papeete », la petite commune de Teva i Uta va se doter d’un système de vidéo surveillance. Une convention a été signée en ce sens entre le maire, Tearii Alpha et le Haut commissaire. Elle officialise un partenariat passé avec la gendarmerie de Papara. Le déploiement des caméras s’accompagne de la création d’un centre de supervision urbaine, installé dans les locaux de la police municipale. Ce centre recevra et traitera les images en temps réel et sera partagé avec la Gendarmerie nationale à travers un système de déport d’images. Les installations sont financées à plus de 44% par le Fonds national interministériel de prévention de la délinquance.