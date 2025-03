Trop de car bass sauvages à Tautira : les habitants n'en peuvent plus

Partager :

La commune de Tautira prise d’assaut par des car bass sauvages tous les week-ends... Avec ces rassemblements, la circulation est presque impossible. Des jeunes qui boivent et dansent sur la route. Et des haut-parleurs qui crachent des décibels toute la nuit jusqu’au petit matin. Les habitants n’en peuvent plus et veulent retrouver la paix. Le maire Ueva Hamblin et un comité se sont unis pour passer à la vitesse supérieure.

A Tautira, la vie est tout, sauf un long fleuve tranquille... Une sérénité troublée depuis des années par des car bass sauvages. Face à eux, un comité restreint composé d’habitants du village. Et, une pétition signée par plus de 400 personnes. Teura a donc décidé de porter plainte contre X : "certains disent depuis 2014, moi je dirais depuis 2020-21 après le covid, ça s'est accentué. Le pire, c'est depuis le 31 décembre 2024. Depuis cette date, nous subissons les assauts des car bass, c'est insupportable, tous les week-ends. Ca démarre à partir de samedi, vendredi rarement, mais le samedi, dimanche, le pire c'est le dimanche soir", déplore cette habitante de Tautira.

Bernard Barff est à bout. • ©Polynésie la 1ère Le dimanche, c’est aux abords du parc Tatatua que les car bass se rassemblent. Bernard réside juste en face. "Je ne peux plus supporter le bruit. A chaque fois quand je vais les voir, je suis menacé par ces jeunes-là qui ont les car bass. Et ces car bass ne viennent pas de chez nous. Ca vient de l'extérieur : de Papenoo, de Tiarei, même de Papeete, Papara ma. A certains moments, tu n'en peux plus !", soupire Bernard Barff, habitant de Tautira. Le samedi, c’est au virage de Paora’a mato que les car bass s’agglutinent. Vaihei vit dans la vallée qui se situe juste à côté. Elle aussi a porté plainte. "Je ne suis pas du tout contre les car bass, je comprends que les jeunes veuillent s'amuser, mais les jeunes du village quand ils font du car bass, ça ne dérange pas, ils connaissent l'endroit, ils savent diriger leurs haut-parleurs. Mais ceux des deux derniers samedis, ils dirigeaient les haut-parleurs vers la vallée. Donc, on recevait tout, on était aux premières loges", se plaint Vaihei Paepaetaata, habitante de la vallée de Vaite piha. Raisonner, pas résonner Une situation que ne tolère plus le maire de Tautira. Il souhaite travailler avec la gendarmerie pour essayer de raisonner les propriétaires des car bass. "Ils se garent des deux côtés de la route, ils dansent sur la route et vraiment ça perturbe la population. Parce qu'il y en a qui descendent au marché dans la nuit de samedi à dimanche, ils n'arrivent presque pas à passer"', constate, amer, Ueva Hamblin, maire de Tautira. Autour du maire de Tautira, des habitants en colère. • ©Polynésie la 1ère

De son côté, la présidente des car audio de Polynésie française assure que les car bass sauvages de Tautira ne sont pas issus de sa fédération. "Après ce qui vient de se passer, il est temps de réagir et de définir quelque chose de plus dur encore, contre ces fauteurs de trouble sauvages. Et on se rencontre la semaine prochaine", note Elvina Wong Fuen, présidente de la fédération de car audio de Polynésie française. Le Pays compte près de 6 000 passionnés de car audio. 70% seulement d’entre eux sont affiliés à la fédération de car audio de Polynésie française. Les 30 % restants n’ont aucune idée des règles qui régissent leur activité.







