Un tableau unique à sauver

C'est un tableau emblématique pour les catholiques de Moorea. Peint en 1948 par Peters Heyman, il domine l'intérieur de la paroisse de Paopao. Il représente la fuite en Égypte, une scène biblique mais avec des personnes et des lieux polynésiens. Avec le temps, les termites et l'humidité, le tableau s'est dégradé, tout comme l'édifice.

Nicolas Suire, Patrick Tsing Tsing

Joseph, Marie et l’enfant Jésus... Jusqu'ici rien d'inhabituel si les personnages représentés n'étaient pas Polynésiens. Or, ce qui fait du tableau de la paroisse de Paopao un tableau unique, c'est bien cette représentation océanienne. Même l’ange est de la région. Quant au décor, ce sont les montagnes visibles depuis la baie de Paopao.

C'est un tableau emblématique pour les catholiques de Moorea. Peint en 1948 par Peters Heyman, il domine l'intérieur de la paroisse de Paopao. • ©Polynésie La 1ère

Cette œuvre représente l’ange annonçant la nécessité, pour la Sainte famille, de partir en Égypte, afin de sauver le Christ. Cette adaptation locale existe depuis 1948 dans la chapelle Saint-Joseph. Elle fait partie de la foi des paroissiens. "Le monsieur qui est là, c'est Tane Tohiva, qui était paroissien, avec son épouse et l'un de leur fils", explique Lee Rurua, paroissienne. Les personnages sont donc inspirés des habitants de l'île sœur.

"Ça nous donne une autre dimension par rapport à nos prières. Le fait de voir toujours ces visages-là, cela nous permet de garder en mémoire tout ce que nos anciens ont fait". Lee Rurua - paroissienne

Loin d’être une hérésie, cette adaptation est un trésor pour l’Église catholique.

"Dans le christianisme, le fait de pouvoir décrire des personnages bibliques, en particulier Joseph, Marie et l'enfant Jésus, avec des visages de Polynésiens, ça dit de manière très originale même si cela ne respecte pas l'histoire, mais ça garde l'esprit : Dieu s'est fait parmi nous" Père Jean-Claude Le Franc - curé de la paroisse Sainte famille

Pour Maurice Rurua, cette église représente dit-il "son âme". "Je l'ai bâtie avec mes mains, mon frère de lait et quelques membres de la famille, des Paumotu et Rurutu", confie ce paroissien pour qui il est essentiel que la bâtisse tout comme le tableau, sérieusement attaqués par les termites et l'humidité, soient restaurés.

La bâtisse et le tableau ont abîmés par les termites et l'humidité et attendent d'être restaurés. • ©Polynésie La 1ère / PTT







Mais, cela a un coût. Rien que pour le tableau, les premières estimations s’élèvent à 4 millions de Fcfp. Un architecte des monuments de France est mandaté pour évaluer le coût de ces travaux, en même temps que d’autres édifices. Il est attendu le 30 avril prochain. La direction de la culture et du patrimoine soutient ce projet. "Il y a une valeur culturelle et unique pour le Pays. C'est pour cela que nous avons décidé de tout faire pour la restaurer", explique Joany Cadousteau, directrice de la culture et du patrimoine.

Le tableau est inscrit au concours du "plus grand musée de France". Son but : préserver le patrimoine français. Chaque année les ressortissants de nationalité française choisissent une œuvre ou un monument, en se rendant sur le site : sauvegardeartfrançais.fr.