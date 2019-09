VELOS BY NIGHT : Des règles pas toujours respectées VELOS BY NIGHT : Des règles pas toujours respectées

Les deux roues sont les plus vulnérables et encore plus la nuit ! Et pour se protéger, il faut respecter des règles comme munir les vélos de lumières, c'est obligatoire. Mais cela ne semble pas préoccuper la majorité des usagers sur Tahiti, comme ont pu le constater Heidi Yieng Kow, Lai Temauri et Mirko Vanfau samedi soir.