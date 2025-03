Vente aux enchères sur saisie judiciaire : Les lots sont partis comme des petits pains

Partager :

Une vente aux enchères publique sur saisie judiciaire s'est déroulé ce samedi 8 mars matin à Papeete. Des dizaines de véhicule mais aussi des appareils de musique et des conteneurs étaient à vendre et les acheteurs ont répondu présents. Certains lots se sont partis pour plus de 10 fois de leur prix de base.

"On est à 150.000 francs pour le haut-parleur, quelqu'un d'autre ?" Une main se lève. "200.000 ici !" lance ce père de famille. Finalement, le haut-parleur pour car-bass part à 400.000 francs. Son prix de base était fixé à 80.000 francs. "Il y a eu un combat avec quelqu'un d'autre, j'ai fini par gagner." s'exclame le père de famille. Au total, 26 lots étaient en vente. La plupart des véhicules sont liés à une saisie d'un trafiquant d'ice l'année dernière. Les véhicules auraient été achetés avec l'argent du trafic de stupéfiants. En retraçant l'affaire, la justice les a saisi puis mis en vente publique aujourd'hui. Si les personnes liées à l'affaire ne peuvent pas racheter les biens, difficile de s'assurer que leurs proches n'étaient pas présents à la vente. "Les seules personnes qui n'ont pas le droit d'acheter sont celles qui ont été saisies. J'ai l'eur identité, eux n'étaient pas présents." rassure Laura Chevalier, comissaire priseur en charge de la vente. Des haut-parleurs pour car-bass • ©Laina Tetuanui De nombreux T-Max étaient en vente. Mis à prix à 300.000, un des engins a été vendu à 2.350.000, presque le prix d'un neuf en magasin. "C'est plus cher qu'au magasin mais là, c'est modifié et repeint." constate ce jeune venu assister à la vente. "Tu l'achètes dans l'état, c'est à tes risques et périls." explique ce monsieur qui vient d'acquérir un 4*4 à 800.000 francs. "Je pense que c'est une affaire en or." se réjouit-il. A 10h, la vente était déjà finie et les 26 lots étaient partis comme des petits pains. Les scooters T-Max étaient très prisés • ©Laina Tetuanui

Partager :