Vigilance météo : orange pour les fortes houles

VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS :

ORANGE pour les FORTES HOULES sur la zone : Rapa JAUNE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Tuamotu Sud, Gambier, Tuamotu Nord Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Tuamotu Ouest, Mopelia, Iles du Vent, Iles sous le vent JAUNE pour les FORTES HOULES sur les zones : Tuamotu Sud, Gambier, Tuamotu Nord Ouest, Australes Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Australes Centre, Tuamotu Ouest, Mopelia, Iles du Vent, Iles sous le ventCette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.La grisaille persiste jusqu'à mercredi matin, les averses, souvent faibles se cantonnent aux côtes Sud et Est des îles hautes. Mercredi, le soleil va être prédominant.Vent de Sud-Est assez fort à fort par effet côtier, en particulier dans le chenal entre Raiatea et Tahaa et vers la pointe Matira à Bora Bora. Pointes à 80 kilomètres/heure.Mer forte à forte avec des hauteurs de 4 mètres à 4 mètres 50 générées par la conjonction de la mer du vent et la houle de Sud-Ouest.La grisaille persiste jusqu'à mercredi matin, les averses, souvent se cantonnent aux côtes Sud et Est. Certaines peuvent être modérée sur les hauteurs. La suite de la journée de mercredi sera dominée par le soleil. Températures extrêmes prévues : 20 et 27 degrés Celsius.Vent de Sud-Est assez fort à fort. Pointes à 80 kilomètres/heure sur les côtes parallèle au vent.Mer forte à forte avec des hauteurs de 4 mètres à 4 mètres 50 générées par la conjonction de la mer du vent et la houle de Sud-Ouest.Mardi et mercredi, temps ensoleillé prédominant. Toutefois des passages nuageux demain sont à l'origine de quelques averses Vent d'Est modéré mardi, faiblissant mercredi en venant au Nord-Est.Mer agitée par une houle courte d'Est 1 mètre 50/2 mètres mardi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre 50 mercredi.Jusqu'à mercredi soir, hormis les régions de Napuka et Puka Puka où de bonnes conditions persistent, le temps reste perturbé sur le Nord, le Centre et l'Est l'Ouest, le Sud-Est Tuamotu et Gambier, avec des passages d'averses suivis parfois de quelques grains. Toutefois une légère amélioration va se profiler sur le Centre, l'Ouest Tuamotu mercredi après-midi.Vent faible à modéré de secteur Est à Nord-Est au Nord. De Sud-Est assez fort à fort mardi et mercredi, du Nord-Ouest, au Nord, Ouest, Centre, Est Tuamotu et les Gambier avec des rafales à 70/80 kilomètres/heure.Mer forte à très forte avec des hauteurs à 4 mètres voire 4 mètres 50 soulevées par la conjonction de la mer du vent et la houle de Sud-Ouest.Mardi et mercredi, temps peu à passagèrement nuageux.Vent de Sud-Est, assez fort, pointes 70 kilomètres/heure.Mer forte à forte mardi et mercredi. houle longue de Sud-Ouest et mer du vent soulèvent une hauteur de 3 mètres à 4 mètres au Nord, voire 4 mètres 50 vers Rapa.