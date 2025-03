Vigilance orange aux Marquises : une ligne orageuse se rapproche de l'archipel

Météo France a placé l'archipel des Marquises en vigilance orange ce lundi en raison d'un risque d'orages. Les précipitations pourront être localement fortes. Des rafales de 80 kilomètres sont attendues.

Avec communiqué de la météo •

Des cellules pluvio-orageuses évoluent en nombre ce lundi après-midi sur l'Est des Marquises. Elles vont circuler sur l'archipel entre cette fin d'après-midi et mardi matin, laissant craindre une forte activité électrique, des précipitations soutenues et des rafales de l'ordre de 80 kilomètres/heure.

Une accalmie avec des orages plus isolés est attendue pour mardi en milieu de journée.

La population de l'archipel des Marquises est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :