Visite de la ministre de la justice : programme

Nicole Belloubet, la ministre de la justice sera en visite ministerielle cette semaine, en polynesie.



La Garde des Sceaux posera le pied à Faa'a ce mercredi 17 juillet a 5h25. Elle s’entretiendra avec le President du Pays, Édouard Fritch.

Le jour même, elle ira à la rencontre des institutions judiciaires de Papeete, tribunal de Première instance et Cour d’appel, puis inauguration du tribunal foncier et présentation du projet de construction de la cité judiciaire.

Avant de se rendre à l’Assemblée de Polynesie française à la rencontre de Gaston Tong Tang, puis des représentants du Conseil Economique Social et Culturel.



Le jeudi 18 juillet, elle ira à Nuku Hiva pour visiter la prison de Taiohae. Puis, le samedi 20 juillet, retour à Tahiti et direction le centre de détention de Tatutu, à Papeari, et Nuutania, à Faa'a, avant de terminer par la prison de Uturoa (Raiatea).



Nicole Belloubet repartira pour Paris le dimanche 21 juillet à 23h 45.