Un voilier belge de 40 pieds en difficulté aux Marquises

Opération d'assistance maritime du voilier belge Tauanea. - Station de sauvetage en Mer de Hiva Oa

Voici le récit de la station de sauvetage en mer de Hiva Oa :Après demande de précisions par la station de sauvetage en mer, le navigateur, seul à bord, ne demande qu'une assistance maritime à son arrivée en baie des traîtres.Une heure plus tard, le voilier demande finalement une assistance maritime immédiate, le navire dérivant lentement vers la côte est de Tahuata.La vedette de sauvetage est envoyée sur zone et procède au remorquage pendant deux heures pour mettre en sécurité le voilier à l'intérieur du port de Tahauku, à Hiva Oa. Météo plutôt pluvieuse, vent 12-15 noeuds avec rafales à 28 noeuds au plus fort, mer agitée avec des houles croisées de sud et d'est... Un temps de saison aux Marquises en cette période.