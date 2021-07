Prison ferme pour deux pédocriminels récidivistes

Une sordide affaire de mœurs au tribunal correctionnel. Deux pédocriminels multirécidivistes ont été condamnés le premier à 5 ans de prison ferme et le second à 4 ans de prison ferme. Ils avaient agressé deux jeunes victimes âgées de 8 ans et 7 ans au moment des faits.

ET/MT •

A la barre du tribunal correctionnel, aujourd’hui deux pédophiles multirécidivistes qui ont pris ferme et retrouvé leur cellule.

Le premier âgé de 34 ans a tenté de faire fumer du paka à sa victime de 8 ans avant de l’agresser. Il a écopé de 5 ans de prison ferme et d’une peine supplémentaire de 2 ans s’il ne respecte pas son obligation de soins. Il devra verser également plus d’un million de francs pacifique de dommages et intérêts à sa jeune victime et à sa mère.

Le 2eme délinquant sexuel âgé de 48 ans sévissait sur l’atoll de Katiu. Il a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme. Il devra verser plus de 2 millions de francs de dommages et intérêts à sa petite victime âgée de 7 ans au moment des faits et aux parents.

Les 2 pédocriminels sont inscrits au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.