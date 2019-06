Procès Radio Tefana : une troisième journée attendue

Procès Radio tefana, une 3e journée attendue Procès Radio tefana, une 3e journée attendue

Après une première journée sur la forme de l'affaire , où il a été surtout question de la forme avec la question prioritaire de constitutionnalité, et une deuxième journée sur le fond avec notamment l'audition d'Oscar Temaru, cette troisième journée de procès s'est ouverte avec l'audition de Vito Maamaatuaiahutapu.L'ancien président de Radio Tefana de 2010 et 2014 est arrivé calme à la barre. L'homme comparait pour recel et prise illégale d’intérêts. Il est interrogé en autres sur le bon usage des subventions attribuées par la commune à Radio Tefana durant la période où il en était à la tête. Heinui Le Caill, qui est l’actuel président du CA de l’association Te Reo o Tefana, devrait ensuite être entendu.Dans une salle d'audience toujours aussi pleine mais à l'ambiance plus calme que les jours précédents, le juge tente de comprendre si Radio Tefana est un organe de propagande anti-nucléaire du parti Tavini et pourquoi du personnel communal a été mis à disposition de l’association Radio Tefana. Le procureur essaye de démontrer qu’il y a eu imprudence de fonction. Les réquisitions du procureur et plaidoiries des avocats de la défense sont attendues pour cette troisième journée de procès.