VIDÉO. Miss Punaauia 2025: découvrez les six candidates dans Fare Ma’ohi

Miss Punaauia 2025: découvrez les six candidates dans Fare Ma’ohi

Du 10 au 14 février 2025, Polynésie la 1ère met à l’honneur les six prétendantes au titre de Miss Punaauia 2025 dans l’émission Fare Ma’ohi. Aux côtés d’Emere Teiva, elles se dévoilent et partagent les causes qui leur tiennent à cœur.

Elles sont six cette année à briguer le titre de Miss Punaauia 2025. L’élection, prévue le 1er mars prochain au parc Vairai, désignera celle qui succédera à Hokule’a Tamarii Teissier, couronnée le 2 avril 2022. En attendant le grand soir, l’émission Fare Ma’ohi vous propose une série d’interviews exclusives pour mieux connaître ces candidates, leurs parcours et leurs engagements. Une belle occasion de découvrir celles qui aspirent à représenter Punaauia avec élégance et fierté. Hereiti Cridland, candidate n°1 Perle Barlerin, candidate n°2 Julie Hoffmann, candidate n°3 Hilina'i Tamarii, candidate n°4 Merrine Hoffmann, candidate n°5 Havai'i Bennett, candidate n°6 Miss Punaauia 2025 : Hava'i Bennett, candidate #6 • ©Polynésie la 1ère

