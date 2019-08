Raitea, 20 ans, major de promotion et déjà salariée Raitea, 20 ans, major de promotion et déjà salariée

Après trois années d'études et de stages intensifs, Raitea Lucas ainsi que 23 autres étudiants de l'Ecole de Commerce de Tahiti ont été récompensés lors d’une cérémonie de remise des diplômes organisée jeudi 22 août à la Présidence.Les étudiants méritants se sont vu offrir un billet d'avion, pour la major de la promotion, et des nuits d'hôtel. A peine âgée de 20 ans et tout juste sortie major de promotion, Raitea vient de décrocher un poste à responsabilités. Elle est désormais en charge de l'offre de formation de la chambre de commerce de Papeete.