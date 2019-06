Recensement canin : Vairao aux abois !

Reportage

Ils sont abandonnés en bord de route, souvent. Très rare sont les chiens tenus en laisse. "Il y a énormément de chiens qui traînent sur la route au moment des chaleurs. Une aide, c'est bien mais ça serait mieux si les gens pouvaient avoir peut être des clôtures", explique François Darmenton, habitant de Vairao.Elisa Matehau vit aussi à Vairao avec ses deux chiennes et ses quelques chats. Sa chienne ne cesse de mettre bas, quatre fois en un. Les chiots n'ont pas survécu mais Elisa n'en peut plus de devoir enterrer les cadavres." Je suis obligée à chaque fois de nettoyer. Dès qu'elle met bas, elle les tue. C'est pour cela que je voudrais la stériliser pour qu'elle ne puisse plus avoir de portées". Alors quand elle a appris que la commune avait mis en place une procédure pour accompagner ses administrés à stériliser leurs animaux, Elisa s'est rendue à la mairie.Du côté de la mairie, "Nous nous sommes rapprochés d'une société compétente", confie Wilfred Tavaearii, tavana de Taiarapu-Ouest. Grâce à cette société, la commune pourrait faire bénéficier d'un tarif préférentiel pour ces quelques 8 000 habitants. "Je crois que ça va être le prix d'association", précise Patrick Crozier, docteur vétérinaire de Taravao.