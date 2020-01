« Si c’était à refaire je serais devenue pompier professionnel »



Rencontre avec Corinne Teihoarii, pompier volontaire

Corinne Teihoarii est l’archétype de la femme active. Après avoir élevé ses enfants et s'être séparée de son mari, elle s’est trouvée une passion et consacre désormais une bonne partie de son temps à venir en aide à son prochain. A 52 ans, Corinne a réussi les épreuves de sélection pour devenir pompier volontaire. Elle a rejoint depuis quelques semaines les effectifs de l'unité de Punaauia et partage son emploi du temps entre l’uniforme et son métier de coiffeuse à domicile.